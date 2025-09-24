Il ponte Morandi dell’Umbria messo alla prova con quattro tir da 41 tonnellate

Terni, 24 settembre 2025 – Eseguite dall’Anas le prove di carico sul ponte ad arco sul fosso del Cerratello, sulla strada statale 448 di Baschi lungo l’itinerario Todi-Orvieto.

Le prove di carico sul ponte ad arco che si trova sull'itinerario Todi-Orvieto lungo la Statale di Baschi

L’intervento

Le prove di carico erano previste tra le attività di collaudo dei lavori di risanamento strutturale e di adeguamento sismico del ponte, appena finiti per un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro.

Il test

Le prove erano necessarie per mettere alla prova e valutare la risposta della struttura restaurata; i tecnici del Centro Sperimentale Anas di Cesano hanno installato degli speciali sensori in diversi punti. A seguire, sono stati posizionati quattro mezzi pesanti da 41 tonnellate ciascuno, per un carico complessivo pari a 164 tonnellate, in diverse configurazioni di carico.

LE FOTO

I dati raccolti dai sensori e dagli strumenti topografici sono stati poi elaborati dagli specialisti nell’ambito del collaudo.

La storia del ponte Morandi di Baschi

Il ponte porta il nome del professor Francesco Mola ed è uno dei ponti progettati da Riccardo Morandi alla fine degli anni Cinquanta; fu costruito tra il 1959 e il 1961 dall’impresa Orlando Mannocchi di Magione.

Il restauro-pilota per il risanamento dei ponti

L’intervento di restauro realizzato da Anas è un progetto pilota per il risanamento di ponti speciali in calcestruzzo armato ordinario e precompresso. Il ritrovamento del progetto originale, unitamente alla profonda conoscenza della storia dell’ingegneria e delle tecniche costruttive dell’epoca, hanno consentito di salvare l’opera stessa da interventi piuttosto invasivi che ne avrebbero snaturato l’identità.

Per dare maggior rilievo al ponte, Anas ha progettato ed installato un sistema di illuminazione che valorizza l’architettura voluta da Morandi. I corpi illuminanti posti sotto l’arcata danno plasticità alla stessa, i proiettori al piede dei piedritti definiscono l’inclinazione degli stessi e li mettono in evidenza. In ultimo, sul piano dell’asse stradale è posta una striscia led continua che disegna graficamente l’impalcato e ne definisce la “sospensione aerea” nell’ambiente.