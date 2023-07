Ponte delle Torri, nuovo stop A rischio la riapertura prevista per settembre

La riapertura del Ponte delle Torri potrebbe slittare ed i turisti per raggiungere la famosa finestrella e le pendici del Monteluco dovranno ancora attendere. Il termine dei lavori per la messa in sicurezza dell’antico acquedotto romano è previsto per settembre ma durante gli interventi sarebbero emerse alcune problematiche all’acquedotto e quindi per tornare a passeggiare lungo il camminatoio ci sarà ancora da attendere. A dare la notizia è stato l’assessore ai lavori pubblici, Manuela Albertella, durante l’ultima seduta del consiglio comunale, rispondendo al vicepresidente del consiglio Sergio Grifoni che aveva chiesto proprio delucidazioni sulla fine dei lavori, proponendo addirittura di installare all’inizio del giro della Rocca cartelli che indicano la chiusura del ponte. Ebbene, il Ponte delle Torri è ormai chiuso da quasi sette anni. Era il 26 agosto 2016 quando, in seguito a due violente scosse di terremoto, che misero in ginocchio tutto il centro Italia, l’allora sindaco Fabrizio Cardarelli, anche a titolo precauzionale, decise di chiudere il camminatoio ed impedire quindi il passaggio pedonale dei turisti. Per avviare i lavori di messa in sicurezza ci sono voluti ben 5 anni. L’intervento, finanziato dal Ministero della cultura per circa 1,6 milioni, è eseguito dal polo museale umbro che, attraverso Invitalia, ha affidato l’appalto dei lavori all’associazione temporanea di scopo composta dall’impresa spoletina Tecnireco di Sergio Fusetti e Paolo Virilli, dall’impresa edile Menichini e dalla Edilnoleggi Valente di Piacenza. La durata del cantiere dovrebbe essere di 24 mesi. I lavori potrebbero anche finire a settembre, ma l’assessore Albertella precisa che "stiamo valutando in maniera più cauta perché la situazione del Ponte delle Torri è abbastanza complessa. Anche per i lavori che sono stati eseguiti sono emerse diverse problematiche quindi la situazione è piuttosto delicata. Consentire il passaggio quando non abbiamo le certezze della stabilità è un rischio che non possiamo assolutamente correre. L’acquedotto è in condizioni abbastanza complicate. È comunque una situazione che stiamo prendendo di petto anche perché speriamo di avere delle possibilità di inserire il ponte in un discorso di recupero molto importante perché servono diversi milioni di euro, ma si sta aprendo un’importante prospettiva e quindi stiamo andando cauti".

D.M.