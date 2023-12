Ponte delle Torri, accelerano gli interventi di ripristino

SPOLETO Nella prossima estate turisti e cittadini potrebbero tornare a passeggiare sul Ponte delle Torri. Ad annunciarlo è stato il sindaco Andrea Sisti in Consiglio comunale. A chiedere di fare il punto sui lavori dell’antico acquedotto romano è stato il consigliere del M5S, Samuele Bonanni. Il Ponte è chiuso dall’ottobre 2016 quando, in seguito a due scosse di terremoto, l’allora sindaco Fabrizio Cardarelli, anche a titolo precauzionale, firmò l’ordinanza di chiusura. Dopo una lunga attesa finalmente nel 2021 sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza, finanziati dal Ministero della Cultura per 1.2 milioni di euro ed appaltati dal Polo museale dell’Umbria. Durante gli interventi sono stati riscontrati alcuni problemi ad un arco che hanno costretto le ditte a sospendere i lavori in attesa di ottenere il via libera per alcune modifiche al progetto. "Sono stati creati anche degli anelli per la manutenzione ordinaria – afferma il sindaco –, prima i vigili del fuoco eliminavano la vegetazione per evitare che scalfisse la parte muraria. Con l’architetto Mariangela Marchetti (referente dei lavori per conto del Comune) abbiamo incontrato i responsabili di Ingegneria dell’Università di Perugia per firmare una convenzione per il monitoraggio dell’opera. Fino ad oggi non siamo riusciti a rispettare le scadenze, l’obiettivo quindi è che entro Pasqua, o meglio entro giugno, i lavori vengano completati, poi verrà attivato il monitoraggio e rivedremo l’ordinanza".