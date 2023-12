Ponte chiuso: traffico nel caos

ORVIETO Traffico in tilt ieri mattina nella zona tra Orvieto scalo e Ciconia a causa dell’interruzione della circolazione sul Ponte dell’Adunata, chiuso per interventi di messa in sicurezza che hanno comportato la deviazione di tutto il traffico sul Ponte Pertini. Forti i disagi, con lunghe file ed un intasamento generale che è stato anche aggravato da un tamponamento all’altezza dell’unico Ponte disponibile. Il risultato finale è stato che per raggiungere Ciconia da Orvieto scalo sono stato necessari anche 40 minuti. I disagi sono destinati a protrarsi fino al 6 dicembre che è la data entro la quale si conta di terminare i lavori. Fino ad allora l’unico collegamento con Ciconia e con l’ospedale sarà rappresentato dal Ponte Pertini lungo la nuova variante sul quale correrà tutto il traffico.