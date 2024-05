Poliziotti per un giorno. Alunne e alunni in Commissariato

Le bambine e i bambini dell’Istituto comprensivo Orvieto-Baschi - scuole dell’infanzia di Canonica e Regina Margherita, sono diventati agenti di polizia per un giorno grazie al personale del commissariato di Orvieto. Ottanta gli alunni che, insieme alle loro maestre, hanno incontrato i poliziotti che hanno mostrato loro le auto della squadra volante e il lavoro della polizia scientifica nel rilevamento delle impronte digitali. Grande l’entusiasmo dei più piccoli, ai quali sono stati rilasciati un attestato di partecipazione e il distintivo della polizia di Stato, che hanno potuto colorare e completare con il loro nome. Non è mai troppo presto per parlare di legalità, ed avvicinare i bambini, anche in tenera età, aiuta i piccoli ad avere un’idea rassicurante della polizia di Stato, un’istituzione di cui fidarsi e alla quale affidarsi non solo nei momenti di difficoltà, ma anche per avere risposte alle loro domande in un linguaggio semplice e comprensibile.