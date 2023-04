“Vedevamo papà in divisa, ora siamo suoi colleghi”: una famiglia di poliziotti

Città di Castello, 5 aprile 2’23 – A Città di Castello al Commissariato di Polizia lavorano attualmente in servizio l'ispettore Gaetano Conte e gli agenti Francesco 33 anni e Davide di 29 anni, i suoi figli.

Tre poliziotti in famiglia per una storia di vita e lavoro che si intreccia ogni giorno. Li abbiamo incontrati negli uffici del Commissariato dove si ritrovano per lavorare, in ruoli con turni e mansioni diverse, ma uniti dall’amore per la divisa.