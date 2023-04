Polizia urbana, arriva l’ok Approvato il regolamento

Approvato all’unanimità, nel corso dell’ultimo consiglio comunale, il regolamento di polizia urbana. "Il provvedimento – ha detto il sindaco Virginio Caparvi – disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, di prevenire e contrastare condizioni di disagio, di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente". Tra le prescrizioni previste: l’obbligo di tenere i terreni sgombri da vegetazione spontanea per una fascia di almeno 20 metri da insediamenti urbani e dalla linea di confine; il divieto di accendere fuochi nei centri abitati ed entro 20 metri dalle strade pubbliche. I proprietari di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l’obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l’ingresso degli edifici e dei negozi; i proprietari dei fondi hanno l’obbligo della regimazione delle acque per favorire il regolare deflusso delle acque in eccesso, l’adduzione ai collettori esterni in modo da assicurare il naturale sgrondo delle acque; divieto di gioco di pallone su aree pubbliche se crea disturbo alle persone; divieto di abbandonare lungo le strade, marciapiedi o in ogni altro luogo pubblico, fuori dagli appositi contenitori.

"Successivamente la cittadinanza verrà informata a proposito della viabilità in centro storico. Ora si sta lavorando al fine di limitare quanto più possibile la presenza di automobili nel centro", aggiunge Caparvi.