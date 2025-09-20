TERNI Ennesima aggressione alla polizia penitenziaria; questa volta addirittura durante una traduzione di due detenuti in Tribunale. Lo denuncia il Sappe. "La polizia penitenziaria umbra è stanca di subire violenze – così il sindacato – . Giovedì pomeriggio gli agenti sono stati vittime di violenze inaudite e gratuitamente agite da parte di detenuti durante una ordinaria operazione di traduzione al Tribunale di Terni.

Un agente è stato colpito al volto e contuso, mentre tutto il personale presente è stato bersagliato da sputi, insulti e comportamenti violenti da parte di due ristretti. Questo non è un episodio isolato, ma l’ultimo anello di una catena di violenza insopportabile che il personale è costretto a subire quotidianamente, in un clima di generale indifferenza" "La polizia penitenziaria non ci sta più a prendere sputi, insulti e botte da delinquenti che hanno un debito con la giustizia e, soprattutto, un debito di rispetto e di dolore con le vittime dei loro reati – aggiunge il Sappe – . I nostri agenti svolgono un servizio essenziale per lo Stato, garantendo che la giustizia segua il suo corso, e in cambio ricevono aggressioni fisiche e psicologiche che lasciano segni profondi. Questi episodi sono la diretta conseguenza di un sistema al collasso".