Polizia di Stato in festa: "Anche la prevenzione è strumento efficace contro il crimine"

La repressione non è la sola risposta che la polizia può dare ai cittadini che chiedono sicurezza. Perché la repressione da sola non basta. Serve prevenire. Prevenire fatti criminali e di degrado, prevenire le esigenze dei cittadini, grazie anche a una forma attiva di sicurezza partecipata che vede coinvolte le forze dell’ordine in primo luogo, ma anche tutte le istituzioni e le amministrazioni del territorio, scuole comprese. Lo ha ribadito il questore di Perugia, Fausto Lamparelli, intervenendo alla cerimonia per i 172 anni di fondazione della Polizia di Stato. Cerimonia che si è svolta all’auditorium San Francesco al Prato, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario all’Interno, Emanuele Prisco, e di Anna Torresi, moglie di Luca Benincasa, l’agente della Polizia di Stato medaglia d’oro al valoro civile, ucciso da rapinatori 22 anni fa sul raccordo Perugia-Bettolle mentre si trovava in servizio. Presenti anche diverse classi della Secondarie di Perugia. Nel corso del suo intervento, il questore Lamparelli, ha ricordato anche che "tanta strada è stata percorsa dalla Polizia di Stato, che oggi continua ad impersonare un ruolo di custode, dei valori fondanti della nostra democrazia, la libertà, la sicurezza, la giustizia". Andando nello specifico dei numeri, ha ricordato il questore, "la polizia è impegnata quotidianamente nei quartieri dove la percezione di insicurezza è maggiore, con servizi e iniziative pubbliche finalizzati ad innalzare la fiducia dei residenti. Proprio per questo, agli ordinari servizi di controllo del territorio, con pattuglie che lavorano 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, abbiamo aggiunto 377 servizi straordinari, ad "Alto Impatto", impiegando ulteriori 890 equipaggi".

"Ritengo che una sicurezza a tutto tondo ed una prevenzione efficace, richiedano un approccio olistico che coinvolga tutti. Non arretreremo difronte all’illegalità e saremo sempre al fianco dei cittadini, contribuendo ad occupare con iniziative positive gli spazi che soggetti malintenzionati tentano di sottrarci" ha assicurato. La repressione, importante e necessaria per dare ristoro alle vittime dei reati, da sola non ci appaga – ha ribadito –. La prevenzione è un vasto contenitore colmo di attività che quasi sempre passano inosservate alle cronache, nessuno se ne accorge. ma vi garantisco che i risultati positivi che raccogliamo ci gratificano moltissimo perché prevenire significa porre al centro della propria azione il cittadino nel suo bisogno di sicurezza". Al termine della celebrazione, questore e autorità hanno raggiunto gli stand della polizia e delle sue specialità, allestiti in piazza del Bacio, dove si sono recati anche circa 200 studenti che hanno potuto approfondire le tematiche relative ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e i riflessi negativi causati dall’abuso degli smartphone e dei vari device.