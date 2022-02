SPOLETO – Nel giorno di San Valentino, lunedì scorso, il camper ’rosa’ della Polizia di Stato (foto) ha fatto tappa a Spoleto nell’ambito della campagna nazionale “Questo non è amore”.L’obiettivo è far conoscere ai cittadini e agli studenti gli strumenti e le metodologie utilizzati dalla Polizia di Stato quando è chiamata a intervenire nei casi di violenza sulle donne. All’incontro in piazza Garibaldi erano presenti il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto e della sezione Anticrimine della Questura di Perugia per sensibilizzare tutti (genitori, fratelli, parenti e amici) a denunciare o segnalare casi di violenza di cui si venga a conoscenza. All’iniziativa è intervenuto anche il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai che, nel commentare questa due giorni dedicata al progetto “Questo non è Amore”, ha sottolineato come "la Polizia di Stato è da sempre in campo per rafforzare l’alleanza con le donne vittime di violenza, affiancarle nel percorso di denuncia e fare rete con figure professionali coinvolte nei centri antiviolenza. La parola d’ordine resta quella della “alleanza” con le associazioni, con le realtà che combattono la violenza di genere e soprattutto con i cittadini". Con questo spirito sono stati organizzati i punti informativi, con la presenza di operatori specializzati.

