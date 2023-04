Politiche sociali e famiglia Ok al Centro polivalente che cambierà lo Scalo

Sarano affidati entro l’estate i lavori per la realizzazione del nuovo del Centro polivalente per le politiche sociali e della famiglia ( a cui è affidato il compito di cambiare il volto di una parte di Orvieto scalo. Il progetto di fattibilità ha ottenuto l’approvazione della Conferenza dei servizi. L’intervento, finanziato con 4 milioni e 846mila euro di fondi Pnrr destinati alla “Rigenerazione urbana“, prevede la demolizione del fabbricato dell’ex scuola media. Il nuovo edificio si svilupperà su tre piani e si estenderà su una superficie lorda di circa 1565 metri quadrati. In base al progetto approvato redatto dalla società Eutecne srl, l’ingresso principale dell’edificio, posto sul lato di piazza del Commercio, è protetto da un grande porticato a “L“ mentre sul lato opposto si trova l’ingresso indipendente di un piccolo alloggio per la prima emergenza, a supporto del pronto intervento sociale.

Al piano terra, oltre all’appartamento, è presente una sala d’attesa con front office e intorno a questa si distribuiscono una sala polivalente, gli spazi destinati al centro sociale e alle associazioni del quartiere, spogliatoi accessibili dall’esterno a servizio degli impianti sportivi, il banco alimentare, tre uffici e locali tecnici. Al primo e al secondo piano i vari uffici per i servizi sociali, l’Ufficio minori, lo Sportello immigrazione, spazi per i colloqui, sale polifunzionali e sale d’attesa. Il nuovo edificio pubblico è progettato nel rispetto della normativa per il superamento delle barriere architettoniche e consente l’accessibilità da parte dei diversamente abili. Per garantire l’accessibilità alle persone non vedenti e ipovedenti, verrà installata all’ingresso una mappa tattile dell’intero edificio che garantirà l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi. La progettazione impiantistica è finalizzata a realizzare un edificio Nzeb, “Near zero energy building“ con un bilanciamento termico quasi assoluto tra risorse consumate e quelle autoprodotte. "Il progetto di fattibilità tecnico ed economica – spiega il vicesindaco con delega all’Urbanistica, Mario Angelo Mazzi – è stato ora trasmesso al soggetto validatore per poi affidare l’appalto per la progettazione definitiva, esecutiva e la realizzazione dei lavori. In questi giorni peraltro ci è stato riconosciuto un ulteriore contributo di 484mila euro, pari al 10% di quello originario, per l’incremento dei prezzi".

Cla.Lat.