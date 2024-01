Politiche sanitarie bocciate dalla Uil: "Clinica, lo stadio non c’entra nulla"

I gruppi aziendali Uil-Fpl dell’ospedale Santa Maria e dell’Usl2 bocciano la politica sanitaria della Regione: "Legislatura inconcludente: svalutazione del patrimonio e pochi risultati". "Da almeno quattro anni subiamo una legislatura inconcludente, come testimonia il Prs 2021/2025 che, preadottato nel novembre 2021, ad oggi giace in commissione consiliare ed è ricordato solo per la sciagurata riduzione dei distretti da 12 a 4 – spiegano – Altra testimonianza è l’adozione della delibera del 28 dicembre scorso, che conferma la rinuncia a ogni forma di seria programmazione del servizio sanitario regionale ed emana, tralasciando ogni forma di partecipazione, misure disorganiche e penalizzanti per l’organizzazione pubblica". "L’azienda ospedaliera – attacca la Uil – non vede aumentare i posti in dotazione, come invece affermato, perché l’incremento di 22 posti letto è equivalente all’incremento dei posti di Terapia intensiva previsto dal Decreto 34/2020 per la lotta al Covid, mentre l’ospedale di Perugia vede realmente un incremento netto di 30 posti. Per gli 80 posti letto programmati per i privati convenzionati nella provincia di Terni, affermazione piuttosto fantasiosa in quanto le province non rilevano in sanità, la delibera richiama esplicitamente la disciplina dell’art.8 quinques del D.Lgs. 502/92, che prevede requisiti e procedure per l’affidamento ad evidenza pubblica e periodiche, senza alcun riferimento alla cosiddetta legge “Stadi”, smentendo di fatto ogni connessione con il progetto ex Ternana Calcio, finalizzato alla costruzione del nuovo stadio. Pertanto a prescindere da ogni considerazione politica la strada non è percorribile".