"Polisport, i conti sono in ordine". La replica di sindaco e assessore

I costi di Polisport nel bilancio 2022? "Hanno permesso al Comune di continuare a fornire un servizio per tutta la popolazione e riguardano investimenti importanti negli impianti sportivi della città". In relazione al caso Polisport con alcuni consiglieri di opposizione che avevano esternato critiche a fronte dalla commissione sul bilancio, intervengono ora il sindaco Luca Secondi e l’assessore Riccardo Carletti che forniscono alcuni chiarimenti: "Quello che più preoccupa è come alcuni consiglieri comunali hanno interpretato il bilancio Polisport. Ad esempio non esistono debiti di un milione di euro tra fornitori e debiti verso il comune, ma è l’insieme dei normali costi patrimoniali di gestione di una società che opera". Poi ancora: "La stabilità della società partecipata è certificata dagli organismi istituzionali previsti per legge, a partite dai revisori dei conti e tutti gli altri organi di controllo. Il comune investe in maniera importante nelle politiche sportive attraverso Polisport consentendo a tutti i cittadini di praticare attività ad ogni livello".

Altri chiarimenti in ordine a quanto trattato in commissione. "Il bilancio 2022 era ancora caratterizzato nei primi sei mesi dell’anno dalle ultime restrizioni Covid, le quali non hanno permesso a Polisport di svolgere a pieno regime la sua attività. L’aumento del costo da parte del comune era causato inoltre dell’impennata delle utenze energetiche". Sindaco e assessore mettono in evidenza inoltre che nel 2023 gli impianti sono tornati a regime: "La piscina ha registrato 38 mila presenze e 15 mila negli impianti di tennis, (in forte aumento rispetto al 2022) ovviamente con incassi maggiori che hanno permesso a Polisport di ridurre ancora di più il proprio debito nei confronti del comune e dei propri fornitori". L’investimento di oltre un milione di euro che, se approvato, riguarderà la piscina è totalmente a carico dell’amministrazione comunale tifernate in quanto proprietaria dell’immobile. Infine "le immobilizzazioni immateriali, non sono debiti, ma investimenti effettuati per incrementare il patrimonio della società", concludono Secondi e Carletti definendo il bilancio Polisport "tutt’altro che oscuro diversamente da come era parso ad alcuni consiglieri comunali di opposizione e alla vicepresidente della Commissione Controllo e Garanzia, Emanuela Arcaleni".