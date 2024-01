Polemica sulle telecamere. A Isola Maggiore clima politico “rovente“

Su Isola Maggiore il clima si fa rovente. A scatenare gli animi il botta risposta tra il sindaco di Tuoro Maria Elena Minciaroni e la consigliera regionale Simona Meloni seguìto dai commenti e reazioni social, compresa quella di una isolana doc come la presidente della Proloco. La capogruppo Dem nei giorni scorsi aveva contestato la mancata messa in funzione del sistema di videosorveglianza "pagato e fisicamente istallato dalla comunità di Isola non è stato mai attivato dall’amministrazione comunale", aveva detto. Il sindaco di Tuoro risponde che "a preoccupare la l’amministrazione non sono solo le telecamere ma il destino del Palazzo sede del Museo del Merletto di Isola, inserito nel piano liquidazione della ex Comunità Montana Monti del Trasimeno", così il tema della sicurezza cede il passo ad un chiaro attacco politico alla gestione degli Enti da parte del centrosinistra che sposta il dibattito verso la vicenda "buco" delle Montane. Per quanto riguarda le telecamere poi il sindaco precisa, "abbiamo ereditato un impianto di videosorveglianza non adeguato, da potenziare e con zone del territorio completamente sprovviste (…). Delle 12 telecamere installate molte non erano funzionanti e, per di più, con scarsa o nulla visione notturna... Quindi, per vedere le immagini delle 18 telecamere di Isola Maggiore non sarebbe bastato il solo l’allaccio a un nuovo contatore, ma per poterle visualizzare si sarebbe dovuto procedere all’adeguamento della rete e di tutto il sistema operativo. Allora che avremmo dovuto fare? Investire e adeguare il sistema di videosorveglianza solo in funzione di Isola Maggiore, tralasciando l’inadeguatezza di quello presente nel resto del comune? Abbiamo investito una somma importante in un nuovo sistema di videosorveglianza che verrà realizzato in tutto il territorio". E arriva il commento di Silvia Silvi, presidente Proloco di Isola Maggiore che risponde al primo cittadino, "non è vero che le promesse sono un impegno economico per chi subentra, come spesso ama dire – dice rivolgendosi al sindaco –. Abbiamo il dovere di custodire e mantenere ciò che è stato fatto da chi c’era prima di noi. Anch’io ho il dovere di mettere in funzione l’impianto di videosorveglianza, rispetto a chi lo ha finanziato. Certamente anche il suo sarà superato tra 5/6 anni, la tecnologia fa passi da gigante".