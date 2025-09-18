Polemica sui lavori in piazza Mazzini. E c’è anche una nuova ordinanza

Ordinanze e polemiche. Al centro di entrambe i lavori in Piazza Mazzini, che almeno fino ad oggi la gente ha compreso poco e digerito ancora meno. Adesso una nuova ordinanza impone nuove limitazioni al traffico nell’area del cantiere accolte - a leggere sui social - ora con ironia ora con fastidio. Da lunedì – dice l’ordinanza - chiude un pezzo di via Vittorio Veneto, con divieto di circolazione nel tratto compreso dall’incrocio con via dei Patrioti fino al cantiere in piazza. I mezzi provenienti dall’ospedale dovranno svoltare a sinistra in via dei Patrioti; nel contempo i mezzi che scendono da via dei Patrioti dovranno girare a destra in direzione Montone. I veicoli che giungono da via Bremizia (dinanzi al Bar Coletti) dovranno svoltare a destra per via Roma. Nei giorni di mercato divieto di transito nel tratto che va dall’incrocio con via Forlanini fino alla Collegiata, con eccezione per i mezzi che si dirigeranno in via Madonna del Giglio o in piazza del Trocascio. Restano in vigore intanto le disposizioni sulla circolazione relative al cantiere dinanzi alla alla chiesa Collegiata.

La nuova circolazione, pur temporanea, già al centro delle critiche delle opposizioni e dell’ironia del Briganti durante le feste dell’800 che l’avevano paragonata ad un fumoso Gioco dell’Oca, ha scatenato una ridda di commenti sui social: da chi dice che l’unica soluzione per entrare in centro sia l’elicottero, a chi paragona i lavori al gioco degli Shangai. Alcuni chiedono lumi sulla nuova circolazione, altri sollecitano il Comune a sbrigarsi perché "i lavori vanno troppo per le lunghe". C’è poi chi teme per i posti auto: "Come finire di rovinare il centro storico e isolarlo completamente – dice –; partiti dalla vecchia amministrazione che ha tolto i parcheggi a questa che ha finito il lavoro".

Da notare come, tra i tanti post critici, non ce ne sia uno che difenda l’opera. Un trasportatore rincara: "Ma chi fa il mio mestiere come fa avendo un furgone ad asse lungo a lavorare ad Umbertide? Muovetevi perché stiamo andando troppo per le lunghe". Intanto davanti al Caffè Giardino le automobili provenienti nord continuano impunemente a girare verso via Bremizia, incuranti del divieto di svolta a sinistra imposto dalla striscia continua. Arrivare fino alla stazione e poi tornare indietro per svoltare non piace a nessuno.

Pa.Ip.