Polemica su treni e infrastrutture. L’alta velocità scalda il Consiglio

"Scongiuriamo il fatto che Foligno diventi una ex città ferroviaria". Con questo invito il capogruppo del M5S, David Fantauzzi, ha riproposto nell’ultimo Consiglio comunale la mozione sull’alta velocità, presentata già nel Consiglio del 19 dicembre, durante il quale ne era stata bocciata l’urgenza. La mozione chiedeva di assicurare "all’Umbria intera adeguati collegamenti tra nord e sud d’Italia, con il passaggio di 3-4 coppie di Frecciarossa al giorno".

Il documento è stato bocciato dalla maggioranza, che ha votato compattamente e ha raccolto i voti favorevoli dei consiglieri di minoranza presenti. E’ stata però l’occasione di tornare a parlare di infrastrutture e di opere pubbliche, che in questi anni hanno infiammato il dibattito. Così Fantauzzi ha avuto gioco facile nel ricordare il ruolo ferroviario della città, più forte nel passato. E ha sottolineato il definanziamento del raddoppio della Orte - Falconara dai fondi Pnrr, "che chiaramente penalizza in maniera forte la città". E sulla stazione dell’Alta velocità a Creti: "E’ una scelta che condanna all’isolamento definitivo la nostra regione. Un cittadino di Foligno, per arrivare a Creti in auto, ci mette almeno un ora e 20 minuti". Sulle potenzialità del trasporto ferroviario si è soffermato Luciano Pizzoni (Patto x Foligno). A rispondere alle sollecitazioni il vicesindaco Riccardo Meloni: "Non possiamo che guardare in maniera realistica a quello che può essere uno sviluppo della rete ferroviaria con un’ottica dei costi. Nella mozione si parla di assicurare all’Umbria 3-4 coppie di frecciarossa. Una soluzione che non è praticabile perché la linea Foligno Terontola è satura e per RFI l’alta velocità può circolare su linee di alta velocità. Soluzioni alternative a quelle previste dunque non ci sono, perché richiederebbero un investimento di 1.5 miliardi. Ci sono costi economici proibitivi".

E nelle repliche il collegamento con la Variante Sud: "Siete contrari ad un’opera di 50 milioni che arriverebbero su Foligno e chiedete un investimento di miliardi: l’isolamento è a 360 gradi e noi lo stiamo combattendo". Accostamento messo sotto accusa da Rita Barbetti (Pd) che lo ha definito "ridicolo" e dallo stesso capogruppo pentastellato Fantauzzi.

Alessandro Orfei