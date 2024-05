Poesie e pagine di diario

NARNI Sabato 25 maggio alle 16 nella Cattedrale di Narni, promosso dalla parrocchia dei Santi Giovenale e Cassio, si terrà la presentazione del libro “Un semplice ricordo” di Marianna Boccolini (1992-2010), della Editrice Tau. Lo annuncia la Diocesi di Terni, Narni e Amelia. Interverranno il vescovo Francesco Soddu, il parroco don Sergio Rossini e padre Massimo Reschiglian, curatore del volume.

"Marianna è nata a Narni e vissuta solo 18 anni - ricorda la Curia diiocesana – ; amante della vita, della verità e del bene, li ha cercati nello studio e nella sapienza cristiana. Intelligente, creativa e capace di meraviglia, ha vissuto nella gratitudine a Dio e nella compassione verso i sofferenti e i giovani, amando “senza pretendere di essere amata” e operando per l’unità. La luminosa testimonianza di vita e di fede della giovane narnese, già pubbliccata nella biografia “Un mondo a colori. La storia di Marianna” (Ed. Porziuncola), è ora comunicata da lei stessa in questo volume, che ne riporta gli scritti autentici dal 1998 al 2010. La ricca raccolta di temi scolastici, preghiere, poesie, riflessioni spirituali e pagine di diario, dà voce al suo cuore e consente di entrare in rapporto diretto con la sua sapienza spirituale". Marianna Boccolini rimase vittima di un incidente stradale.