Poco lavoro, tanta povertà Migliaia in difficoltà E’ la vera emergenza

Almeno dodicimila persone in difficoltà nella provincia ternana, tra chi è in cerca di occupazione e chi sopravvive grazie al reddito di cittadinanza. Più oltre quattromila persone assistite dalla Caritas solo a Terni nel 2022. Dagli Indicatori dell’economia locale che fotografano la situazione al giugno 2022, ultimo scenario disponibile, emerge che "secondo la rilevazione Istat sulle forze di lavoro, nel primo semestre 2022 il numero di occupati residenti nella provincia di Terni è pari a 84mila unità e segna una diminuzione dell’1,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. Il numero di persone in cerca di occupazione ammonta a circa 7mila unità". Drammatica la situazione dell’occupazione femminile. "L’aumento dell’93,1 per cento delle donne in cerca di occupazione sottolinea la volontà di non essere escluse dal mercato del lavoro – emerge ancora – La provincia registra un tasso di occupazione inferiore rispetto a quello della regione ma superiore a quello nazionale". Sempre a giugno 2022, nella provincia di Terni, "i nuclei percettori di reddito e pensione di cittadinanza sono 3.184 costituiti da 5.857 componenti. L’86,2 per cento dei nuclei, composti dal 91,6 per cento dei percettori, usufruisce del reddito di cittadinanza; il restante 13,8 per cento dei nuclei percepisce la pensione di cittadinanza. Gli importi medi delle due misure sono pari, rispettivamente, a 539,12 euro e 267,56 euro". E per finire nel 2022 le persone che si sono rivolte alla Caritas sono state 4.193.

Ste.Cin.