"Pochi servizi per i turisti" La questione finisce in Consiglio comunale

Il ponte di Pasqua, quello del 25 aprile, il boom di presenze con Only Wine fanno segnare un incremento significativo del movimento turistico. Ma c’è ancora da fare in termini di “servizi“. Se per Only Wine la città si è fatta trovare preparata, era andata decisamente meno bene per Pasqua quando c’erano state "carenze riguardanti l’accoglienza per la mancanza di un’adeguata rete di servizi tra ristorazione, bar, punti di informazione, servizi igienici pubblici e in generale tutti i bisogni connessi al turismo". Lo scrive Luciana Bassini (Azione) che sollecita per "Città di Castello nuovi impulsi dato che si merita un posto centrale nel panorama delle città italiane e della cultura internazionale".

Il caso finisce in Consiglio comunale oggi alle 18 con un’interrogazione che era stata presentata dalla consigliera Bassini con la quale chiede al sindaco Luca Secondi e alla giunta di conoscere "se e quali azioni siano state intraprese per risolvere la problematica dell’accoglienza turistica, non più rimandabile". "Nei giorni di Pasqua ad esempio i turisti una volta usciti dai palazzi museali – ricorda Bassini – si guardavano intorno smarriti non avendo punti di riferimento se non qualche passante che li indirizzava da una parte all’altra per mangiare o prendere un caffè. Il grado di civiltà di una comunità si misura anche dai servizi che mette a disposizione e su questo punto la città segna purtroppo un continuo arretramento", aggiunge ricordando che la "problematica necessita di urgente approfondimento dato che con l’avvicinarsi dell’estate e il naturale incremento del turismo, i problemi sono destinati ad acuirsi".