’’Pnrr’’, via libera per 36 progetti Investimenti per oltre 17 milioni

Il 5 giugno scorso l’amministrazione comunale di Foligno ha reso disponibili i dati relativi ai progetti al momento ammessi a finanziamento dal Pnrr. Si tratta di 36 progetti per oltre 17 milioni di euro che dovranno essere collaudati e rendicontati entro giugno 2026. Progetti, quelli del Pnrr, che come principio generale andrebbero sempre affrontati in chiave sistemica, con prospettive di lungo periodo e in chiave di autosostentamento futuro.

Anche perchè non va dimenticato che dei progetti approvati in ambito di Pnrr per 191,5 miliardi di euro, ben 122.5 sono prestiti che il nostro Paese dovrà restituire dal 2028 in poi. "L’approccio sistemico – spiega il dottor Bruno Checcucci, referente al trasferimento tecnologico dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed esperto di finanziamenti pubblici – è fondamentale. Necessario puntare dunque su progetti che affrontino i problemi prioritari e strutturali dei nostri territori: salute, invecchiamento della popolazione, declino demografico, mancanza di lavoro giovanile, scarsa attenzione al benessere ambientale, difficile quadro economico e sociale (secondo la recente rilevazione Istat sui dati del 2022 in Umbria, il 35,7% delle famiglie considera peggiorata la propria situazione economica negli ultimi 12 mesi, la media italiana è del 35,1%). Ma veniamo ai dati, un plauso va fatto ai progetti della Missione 5 Componente 2 ’’Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” per complessivi 1.5 milioni di euro che il Comune ha presentato come capofila della zona sociale n.8.

Progetti anche potenzialmente sinergici con quelli della Missione 6 con importanti declinazioni per il riordino di tutta la medicina territoriale. Bene anche i progetti della Missione 2, Componente 4, Investimenti 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni che rispondono puntualmente alla logica di missione, per complessivi 1,3 milioni di euro".

Diversa la valutazione su alcuni degli altri progetti ammessi a finanziamento "che – aggiunge Checcucci – pur essendo importanti, non possono rappresentare in questa fase, per le argomentazioni precedenti, priorità strutturali in chiave di sviluppo e per questo non giustificano a mio avviso un investimento pari al 44% dei progetti approvati. Iniziative come: Progetto parte del Parco dell’Aeroporto-Parco degli animali, Campo de li giochi – via Nazario Sauro, Parco Fiume Topino per complessivi circa 4.4 milioni di euro, ossia quasi il 26% del bilancio dei progetti dovrebbero arrivare in seconda battuta. Analoga considerazione riguarda i 3 progetti approvati con voce: “Ciclodromi” (per circa 3 milioni di euro, ossia quasi il 18%) che, aggiungendosi ai precedenti, intervengono appunto con un peso pari ad oltre il 44% rispetto al complessivo dei progetti approvati.

Infine, dall’esame dei dati, sembrerebbero mancanti importanti opportunità quali quelle relative all’autonomia degli anziani non autosufficienti, alla rivoluzione verde e transizione ecologica, all’efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, alla costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, argomento, quest’ultimo, intercettato dall’amministrazione con la sola partecipazione alla Missione 4, che limita il finanziamento soltanto ad asili nido e scuole dell’infanzia".