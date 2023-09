"Pnrr, serve un piano condiviso. Non diventi un’occasione persa"

PERUGIA – Evitare che il Pnrr, da grande occasione per l’Umbria, si trasformi in una grande occasione persa. È questo il messaggio lanciato dalla Fillea Cgil dell’Umbria, il sindacato delle lavoratrici e dei lavoratori delle costruzioni, che, insieme all’associazione Nuove Rigenerazioni Umbria, ha organizzato un seminario di confronto e approfondimento sul piano di ripresa e resilienza. "Al di là dei proclami sulle cifre che spetteranno alla nostra regione - ha spiegato Elisabetta Masciarri, segretaria della Fillea Cgil Umbria - quello che è mancato e continua a mancare clamorosamente è un percorso di reale partecipazione delle scelte e una seria valutazione delle ricadute degli interventi che si prevedono, anche alla luce delle ultime rimodulazioni. Riteniamo che sia allora necessario un nuovo patto tra istituzioni e parti sociali, perché il mondo del lavoro non può essere relegato al ruolo di mero osservatore in un passaggio così fondamentale". Come sottolineato nel corso del dibattito da Lucio Caporizzi, già direttore della Regione Umbria ed esperto di programmazione europea, "non basta, infatti, ottenere i soldi, ma è importante capire soprattutto cosa quei soldi potranno attivare sul territorio". Caporizzi ha ricordato come nella relazione sulla attuazione del Programma di Governo della Regione, relativa all’anno 2022 e aggiornata alla primavera del 2023, si dava atto che in Umbria gli interventi PNRR ammontavano complessivamente, a quella data, a 2,609 miliardi di euro distribuiti tra le 6 missioni. "Ma una quota rilevante di questi - ha sottolineato Caporizzi - pari a circa 1.276 milioni di euro (Italia 5G, potenziamento linee ferroviarie, stazioni ferroviarie), non è completamente destinata alla nostra regione, ma va ripartita tra le regioni contermini".