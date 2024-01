Pnrr: meno slogan, serve partecipazione

PERUGIA Troppa propaganda politica e scarse informazioni condizionano, per la Cgil dell’Umbria, la complessa vicenda dei fondi del Pnrr. Uno strumento fondamentale, attorno al quale si nota però, secondo l’analisi del sindacato, un’evidente sfasamento tra proclami fatti in sede politica e attuazione effettiva. Questo è il nodo centrale del ragionamento della Cgil, che parla di “ansia di territorializzazione” di Palazzo Donini, evidenziando poi le preoccupazioni su qualità e sicurezza dei posti di lavoro generati dal Piano di rigenerazione e resilienza. "Il Pnrr è una grande opportunità – nota Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil –, ma non servono proclami dal sapore elettorale, quanto piuttosto dati reali e maggiore coinvolgimento delle forze sociali e della società civile". Insieme a Masciarri c’erano Augusto Paolucci, presidente di Nuove Rigenerazioni, e Lucio Caporizzi del comitato scientifico dell’associazione. "La presidente Tesei - dice Caporizzi - ha parlato di 5,2 miliardi di euro che sarebbero stati ottenuti dall’Umbria nell’ambito del Pnrr, ma i dati ufficiali ci dicono che la stragrande maggioranza di quei soldi sono destinati a grandi aziende pubbliche nazionali, che realizzeranno opere di valenza interregionale. Opere che interesseranno anche l’Umbria, ma per le quali è impossibile calcolare una ricaduta precisa in termini regionali".