Pnrr, accordo a Cascia tra Comune e GdF

Scongiurare che le risorse del Pnrr più che contribuire al rilancio dei territori possano essere preda e pretesto per favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata. A questo scopo il Comune di Cascia e la Guardia di finanza hanno siglato un protocollo d’intesa per favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra il Comune e il comando provinciale delle fiamme gialle. Le firma sono quelle del sindaco Mario De Carolis e dal comandante provinciale, il colonnello Antonella Casazza. L’obiettivo dell’accordo, in vigore fino a fine 2026, è rafforzare le azioni a tutela della legalità dell’attività amministrativa relativa all’utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al Pnrr, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione o irregolarità. In particolare, il documento riguarda le misure di sostegno e gli incentivi per i quali è già stato perfezionato l’iter di concessione di competenza del Comune.