Pneumatici squarciati nella notte

Un inizio di settimana da dimenticare. E’ quello con cui hanno dovuto fare i conti ieri mattina una decina di residenti che avevano lasciato le proprie auto in sosta nel parcheggio di piazzale Cimicchi. L’amara sorpresa che hanno avuto di prima mattina, quando sono andati a riprendere le macchina, è stata quella di trovare le gomme squarciate (nella foto una delle auto danneggiate) ad opera di qualche vandalo che ha agito nel cuore della notte ed approfittando della zona meno illuminata del parcheggio, che è soprattutto quella delle due strade in discesa che conducono all’area di sosta. Stando al tipo di squarcio visibile nei pneumatici delle auto colpite, sembrerebbe che i vandali abbiano colpito sia con un coltello che con un taglierino. La spiegazione del gesto di vandalismo sembra la più probabile proprio per l’elevato numero di automobili danneggiate, a dimostrazione che non si sia dunque trattato di un’azione espressamente mirata contro qualcuno, a meno che non si sia trattato proprio di un gesto indirizzato ad una singola vettura mentre le altre sarebbero state colpite come diversivo. Chi ha squarciato i pneumatici, oltretutto, è ben consapevole che quella zona, come la stragrande maggioranza del centro storico, è priva di video sorveglianza, ragion per cui le possibilità di individuare il responsabile o i responsabili dell’atto sembrano piuttosto scarse. Le vittime del raid notturno hanno provveduto a presentare denunce alle forze dell’ordine per ottenere il rimborso dei danni da parte delle assicurazioni.

L’episodio ha un precedente con quanto accaduto lo scorso anno nella zona piazza Cacciatori del Tevere, dove qualcuno si rese responsabile dello stesso gesto, ma in maniera ripetuta per oltre un mese. Anche in quel caso non fu possibile identificare l’autore degli atti di vandalismo, compiuti a varie riprese e sempre di notte, con una decina di pneumatici distrutti. Ora c’è anche chi si preoccupa che gli atti di teppismo possano ancora ripetersi

Cla.Lat.