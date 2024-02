Pluripregiudicato in cella

Arrestato dalla poliiza per atti persecutori nei confronti della ex compagna. E’ un cittadino del Bangladesh di 45 anni, irregolare e senza fissa dimora, pluripregiudicato per immigrazione clandestina, droga, percosse, reati contro il patrimoni. E’ stata la donna, 25 anni, a chiedere aiuto alla polizia perché l’uomo stazionava già da tempo davanti al portone di casa, suonando insistentemente il campanello. La vittima ha raccontato di aver conosciuto il 45enne a Mestre e di aver convissuto con lui e i suoi familiari, lei unica donna in una casa abitata da sette uomini. Nel giugno scorso, con le prime violenze, la donna aveva deciso di tornare a Terni, nonostante fosse incinta di sette mesi. E risale all’estate la prima denuncia in Questura, vista che l’uomo l’ha subito raggiunta in città. Da allora l’ha tempestata di messaggi, anche con minacce di morte a lei, alla bambina nel frattempo nata e a sua madre. Secondo le indagini della polizia, l’uomo ha stazionato numerose volte davanti al portone della ex, suonando a ripetizione il campanello, con l’idea di riprendere la relazione. A metà febbraio la donna ha deciso di incontrarlo, due volte, l’ultima finita male, colpita al volto e presa per i capelli. Così quando la 25enne lo ha rivisto sotto casa ha chiamato la polizia e per l’uomo sono scattate le menette.