"Plastica mai raccolta. Il servizio di Vus non passa"

FOLIGNO – Raccolta dei rifiuti a singhiozzo, i cittadini alzano la voce. Nella circostanza a chiamare in causa la Valle Umbra Servizi (Vus) sono alcuni cittadini folignati le cui abitazioni si trovano nelle vicinanze del nuovo ospedale cittadino.

"Non è la prima volta – sostiene un gruppo di cittadini – che segnaliamo una situazione relativa alla mancata raccolta della plastica che da calendario era prevista per martedì 19 marzo. Ebbene, sono trascorsi quattro giorni e, fino a ieri venerdì 22 marzo i bidoncini non sono stati ancora svuotati. Ripetiamo, non è la prima volta che accade, per cui abbiamo deciso di portare all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione insostenibile che rappresenta un degrado brutto da vedere. Senza escludere l’ipotesi – concludono i residenti – che con i cassonetti colmi di rifiuti, potrebbe bastare un mozzicone di sigaretta per generare un incendio le cui fiamme potrebbero danneggiare i portoni delle nostre abitazioni. Tutto questo senza dimenticare il fatto che i bidoncini stracolmi di rifiuti non rappresentano di certo un buon biglietto da visita per i turisti in visita alla nostra città. Quello che chiediamo a Vus – concludono i cittadini – è il rispetto del calendario per la raccolta dei rifiuti il cui ritiro settimanale programmato ogni martedì il più delle volte non viene rispettato".