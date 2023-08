Più vicini a chi è fragile Anche grazie al design

Realizzare prodotti di design adatti alle persone con disabilità. Il tema è stato oggetto del recente workshop “Interior_Safety_Emergency for Kids“ che ha visto il coinvolgimento dell’Istituto Serafico di Assisi, Centro d’eccellenza per la riabilitazione di ragazzi con disabilità grave e gravissima, che ha fornito agli studenti il proprio punto di vista e le proprie competenze al fine di sviluppare e progettare prodotti di design che possano rappresentare un elemento importante della riabilitazione delle persone con disabilità.

L’incontro scientifico rientra nell’ambito delle attività del corso di studi magistrale in ‘Planet Life Design’ promosso dall’Università degli Studi di Perugia e dall’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Il corso di studi, presieduto dalla professoressa Benedetta Terenzi, docente di Design for Emergency, ha coinvolto i propri studenti in questa sfida, con l’obiettivo di elaborare delle proposte progettuali che potessero risponde alle esigenze esposte dal Serafico, mettendo a sistema le conoscenze e le competenze fornite dagli insegnamenti di ‘Residenze Protette’ della professoressa Giovanna Ramaccini e ‘Safety Fashion Design’ della professoressa Simona Ottieri.