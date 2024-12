"Più soldi per Gubbio"

GUBBIO – Fondi da Roma per sostenere i progetti di Gubbio. A darne notizia è il segretario regionale della Lega, Riccardo Augusto Marchetti. "Su mia proposta – spiega il leader umbro del Carroccio – la Camera dei Deputati ha approvato di inserire nella Manovra 150 mila euro da destinare al Comune di Gubbio, che verranno impiegati sia per gli interventi di adeguamento dell’impiantistica e gli allestimenti del Museo civico situato nel Palazzo dei Consoli, sia per l’adeguamento e la manutenzione straordinaria della pista ciclabile urbana. Gubbio è una delle città simbolo dell’Umbria, non è un caso che per lo stemma della Regione siano stati scelti proprio i Ceri, ma la sinistra non è stata capace di valorizzarla. Dopo ottant’anni di amministrazione di sinistra, che ha depresso e svilito la città, la Lega e il Centrodestra intendono darle un nuovo slancio. Per questo ho voluto che il Governo erogasse un contributo a sostegno della cultura del territorio, andando a potenziare con 100 mila euro il museo civico, fiore all’occhiello per tutta la regione, e per restituire decoro alla città attraverso l’adeguamento della pista ciclabile urbana, con 50 mila euro.