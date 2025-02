Più sicurezza in città. Ecco la centrale unica

GUALDO TADINO – Potenziare la sicurezza urbana con un nuovo sistema di videosorveglianza intelligente. Con questo obiettivo, sulla base di un progetto predisposto dal Comando di Polizia locale guidato dal maggiore Gianluca Bertoldi (nella foto), e dall’Ufficio per la transizione al digitale, la Giunta ha deliberato l’acquisto di "un software specifico, il Milestone, che consentirà agli agenti della Polizia locale di monitorare costantemente il territorio e di avere numerose soluzioni nelle indagini che prevedono l’uso di telecamere". Infatti nel territorio gualdese sono presenti oltre 90 telecamere dell’ente locale: partendo da esperienze già attuate altrove, l’Amministrazione comunale ha deciso di attivare entro questo mese il software che collegherà le telecamere ad un unico server, che viene acquistato, e le riverserà su una postazione di lavoro specializzata presso la sede del Comando della Polizia locale di via Lucantoni. Il servizio sarà a disposizione anche di anche di altre forze dell’ordine. L’assessore Giorgio Locchi aggiunge che si sta elaborando un ulteriore progetto per istallare telecamere ad alta risoluzione progettate per la lettura automatica e ad alta velocità delle targhe dei veicoli, da collocare ai principali ingressi della città: "consentiranno di migliorare a livello di smart city con l’ottimizzazione del traffico, la sicurezza stradale con la possibilità di rilevamento di infrazioni, di presenza di veicoli sospetti o rubati. Un progetto che coinvolgerà anche gli altri Comuni del servizio associato di Polizia locale".

Alberto Cecconi