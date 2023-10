"Più posti per le auto in centro". Grana parcheggi, piano del Comune

"Il Comune sta valutando la creazione di alcuni posti auto in più nel quartiere San Giacomo anche con la rimozione del chiosco inattivo da anni, la rimodulazione dei tempi di sosta, nuovi stali al centro Le Grazie e ha chiesto un finanziamento di 600mila euro al Ministero per via XI settembre". Così l’assessore Rodolfo Braccalenti ieri sera ha parlato in consiglio comunale della questione parcheggi che riguarda questa zona del centro storico.

La concomitanza di due cantieri in zona San Giacomo sta creando infatti notevoli disagi a residenti e attività, in difficoltà per quanto riguarda il numero di parcheggi che si è fatto stretto per tutti. Tali disagi con alcune soluzioni erano stati esternati anche dai residenti all’interno di una petizione nella quale si chiedeva al Comune di individuare zone possibili dove ricavare alcuni nuovi posti, a servizio del rione. Parte delle aree sosta erano state cancellate dal cantiere al Liceo Plinio il Giovane e altre sono state eliminate dal cantiere partito in questi giorni in piazza Marchese Paolo vicino alla biblioteca comunale. Sulla scorta di questi disagi e delle lamentele dei residenti i consiglieri di Fdi Elda Rossi e Riccardo Leveque avevano presentato un’interrogazione nella quale suggerivano alcune possibili soluzioni e chiedevano interventi per sanare il degrado della via principale XI Settembre.

Tra le richieste a sindaco e giunta, anche quella di "rimuovere l’edicola-chiosco, situata ad angolo tra Via XI Settembre e Via dei Lanari, non più attiva da anni, lasciata in evidente stato di abbandono, tanto da diventare un ricettacolo di sporcizia e per di più con la concessione scaduta". Su questo punto il Comune si è già attivato con i gestori dell’ex chiosco per avviare il procedimento di rimozione che spetta ai titolari. In questo luogo potranno essere ricavati due o tre stalli, altri sono allo studio al centro Le Grazie o in altre vie del rione sempre a servizio di quella zona del centro storico. Lo stesso assessore ha informato l’assise di un primo incontro che si è svolto coi residenti al quale ne seguirà presto un altro per valutare le soluzioni in atto a margine dei progetti che sta elaborando l’amministrazione comunale. Sempre per il rione San Giacomo sono stati chiesti contributi al ministero per via XI Settembre e per la sistemazione straordinaria di questa via, nel frattempo saranno eseguite manutenzioni ordinarie anche in vista di una riorganizzazione generale della viabilità del rione.