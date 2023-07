"Più personale nelle strutture sanitarie pubbliche di Perugia: la Uil Umbria chiede interventi"

Più personale per contrastare le lunghe liste d’attesa e più in generale i gravi problemi della sanità pubblica, che rischia di scontrarsi proprio con la mancanza di adeguate risorse umane. E’ quanto chiede Maurizio Molinari, segretario della Uil Umbria. "Non basta il piano di riduzione delle liste d’attesa messo in campo dalla Regione: serve più incisività nell’azione di erogazione delle prestazioni attraverso l’assunzione di più personale nelle strutture sanitarie pubbliche".

Questa la posizione del segretario regionale della Uil che, in proposito, sottolinea anche quanto osservato dalla procuratrice della Corte dei Conti, Rosa Francaviglia, la quale, nel corso dell’udienza per la parifica del bilancio regionale, ha parlato di "diritto alla salute che dall’essere seriamente compromesso potrebbe diventare sostanzialmente negato". "Le risorse che riguardano il Pnrr sanità, per la messa in cantiere anche delle Case della salute, saranno una grande opportunità – afferma ancora Molinari –, ma tutte queste nuove strutture non dovranno assolutamente essere cattedrali nel deserto. Siamo in presenza di un panorama generale in cui i Cup lavorano solo in determinate fasce di orario, proprio per mancanza di personale nell’erogazione delle prestazioni. Da qui le agende di prenotazione bloccate e le lunghe trasferte per le visite".

"Serve un passo in avanti e per farlo occorre personale che sia sufficiente a rendere sostenibile il funzionamento della normale attività - aggiunge ancora il segretario della Uil Umbria – . Reputiamo inoltre allarmanti le dichiarazioni della procuratrice della Corte dei Conti in merito ai controlli, definiti inadeguati, delle strutture private convenzionate".