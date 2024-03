Più infortuni e ’sindromi’ professionali

In Umbria crescono infortuni e malattie professionali "in rosa". Lo racconta l’Inail Umbria in occasione della Giornata internazionale della donna. Sotto i riflettori il quinquennio 2018-2022: a livello regionale c’è un aumento complessivo del 3.3% delle denunce di infortunio sul lavoro (dalle 10.384 del 2018 alle 10.726 del 2022). L’incremento ha interessato la componente femminile con un +10.6% (dai 3.796 del 2018 ai 4.198 casi del 2022), mentre per quella maschile si registra una sostanziale stabilità tra il 2018 e il 2022, con un -0,1% (da 6.588 a 6.528 casi). La stragrande maggioranza degli infortuni "in rosa" viene denunciato "in occasione di lavoro" e nella gestione Industria e servizi dove le attività economiche maggiormente colpite sono quelle della sanità e assistenza sociale, del trasporto/magazzinaggio e del commercio all’ingrosso/dettaglio. Passando agli infortuni mortali sul quinquennio 2018/2022 ne sono stati denunciati all’Inail Umbria ben 12 casi occorsi al genere femminile di cui 8 avvenuti in occasione di lavoro e 4 "in itinere". Incremento nelle malattie professionali denunciate dalle lavoratrici, aumentate quasi del 50% rispetto a quelle del 2018.