"Più energia contro l’evasione". La Corte dei Conti bacchetta il Comune sugli incassi arretrati

La sezione controllo della Corte dei Conti dell’Umbria vigila con attenzione sui bilanci degli enti pubblici. E richiama il Comune di Perugia troppo lento nell’incassare gli arretrati; mette in guardia la Regione sui ritardi per la gara nel Tpl e avverte che in alcune società partecipate il compenso degli amministratori è superiore alle norme. E’ comunque un "risultato di grande soddisfazione" quello conseguito quest’anno dalla Sezione che ha "completato tutto il programma deliberato nel gennaio 2023".

A sottolinearlo è stato il presidente della sezione controllo Antonello Colosimo in un incontro di fine anno con i mezzi d’informazione. Per quanto riguarda le verifiche di legittimità e di regolarità sui rendiconti degli enti locali (94 totali della regione) dunque, nel 2023 sono state adottate dalla Corte dei conti 31 deliberazioni a fronte delle 12 del 2022. Tra queste, in particolare, quella relativa alla verifica sui rendiconti degli esercizi finanziari 2021 e 2022 del Comune di Perugia dalla quale è emerso, tra l’altro, che al 31 dicembre 2022 risultavano da incassare: crediti per 37,2 milioni di euro per la tassa rifiuti, riferiti alle annualità dal 2017 al 2021; crediti da recupero evasione tributaria per 15,1 milioni di euro, riferiti alle annualità dal 2016 al 2021; crediti per sanzioni da violazioni al codice della strada, per 10 milioni di euro, riferiti alle annualità dal 2011 al 2021.

In merito al trasporto pubblico locale e regionale, Colosimo ha evidenziato "il perdurare dei ritardi nell’esperimento della gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi Tpl su gomma, per effetto dei quali i contratti di servizio versano, ormai da diversi anni, ancora in regime di proroga, con conseguente potenziale rischio di contrasto con i principi concorrenziali nazionali ed euro-unitari". Relativamente ad alcune società o organismi partecipati, inoltre, "è stato rilevato il superamento del limite del compenso dei componenti il consiglio di amministrazione, in ordine al quale la sezione ha segnalato i relativi profili alla Procura regionale della Corte dei conti". "Abbiamo recuperato molto del pregresso - ha detto Colosimo - che si è accumulato per tante ragioni, non ultimo il Covid. Inoltre - ha rilevato il presidente - abbiamo fatto due indagini di gestione approfondite: una sul sisma e una sullo stato di attuazione degli interventi sulle infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie della regione Umbria. Da esse sono emersi dati molto importanti".