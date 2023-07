Più donazioni di sangue I ’Runners’ in prima fila

ASSISI – Una politica all’insegna della mobilitazione, guardando ai giovani, passo dopo passo, goccia dopo goccia. Soprattutto in questo periodo dell’anno in cui le donazioni segnano il passo. Così, dall’Avis di Assisi continua l’appello per nuovi donatori e per chiamare all’azione i già iscritti all’associazione proprio in considerazione del fatto che i mesi estivi sono notoriamente e fisiologicamente, i meno fruttiferi da questo punto di vista. Guardando con speranza a ogni nuovo donatore. Così, dopo gli incontri nelle scuole durante l’anno scolastico, con apprezzabili risultati, buone nuove arrivano anche dal mondo dello sport.

Gli Assisi Runners del presidente Fabio Battistelli di recente hanno mostrato ulteriormente la propria sensibilità alla causa. "In una dozzina – viene rimarcato dall’Avis di Assisi - di cui 7 nuovi donatori, questa volta ci hanno messo il braccio e si sono recati a donare per fornire il proprio diretto contributo. Daniela, Eleonora, Giuseppina, Matilde, Monia, Rita, Fabio, Francesco, Moreno, Roberto, Simone, in piena forma anche per la salute degli altri. Iniziative spontanee – viene ancora rimarcato – come questa, vengono salutate con grande entusiasmo dalla nostra Avis: ci si può produrre in mille parole ma sono gli esempi ‘gentili’, perché concreti ed effettuati a bassa voce, come quello degli Assisi Runners, che trascinano. Donare il sangue è giusto e ci migliora". Ad Assisi, al Punto di Raccolta presso l’Ospedale, è possibile donare giovedì e venerdì di ogni settimana, secondo ed ultimo sabato del mese. Dalle 7.45 alle 10.30, con prenotazione obbligatoria: è sufficiente mandare un messaggio WhatsApp al 353.4313217.