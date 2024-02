"Più controlli al mercato". Bastia, appello di “Civica“ per una maggiore sicurezza

"Non basta una sola pattuglia con due agenti di polizia municipale per controllare tutta l’area del mercato settimanale del venerdì, tra piazza Mazzini, Campo del Mercato e Bastia2: sono troppi i furti e anche gli anziani adescati che poi finiscono per essere derubati". È quanto sostengono i consiglieri comunali Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati che sulla questione hanno presentato una mozione indirizzata, in particolare, al sindaco, all’assessore alle Politiche di sicurezza urbana e al presidente del Consiglio comunale di Bastia. Le due esponenti di Civica per Bastia chiedono pertanto all’amministrazione comunale di porre in essere, con il coinvolgimento del corpo di Polizia locale, le misure organizzative necessarie a poter predisporre un ulteriore turno di sorveglianza durante il mercato del venerdì. Sorveglianza espressamente dedicata alla prevenzione e alla repressione di furti, borseggi e adescamenti ai danni di persone anziane e fragili.

"Il mercato settimanale di Bastia Umbra – spiegano ancora Degli Esposti e Migliorati – attira numerosissimi utenti da tutto il territorio comunale, nonché dalle aree limitrofe. Ed è frequentato in particolar modo da persone anziane. Nei confronti delle quali si sono verificati casi di adescamento, da parte di donne, spesso giovani, allo scopo di rubare denaro e oggetti preziosi con vari espedienti, ma anche proporre prestazioni sessuali a pagamento. Una situazione di rischio per le persone più fragili e vulnerabili, che il nostro Comune ha il dovere di provare ad arginare. Per questo – concludono i due consiglieri di opposizione – chiediamo che sia predisposto un ulteriore turno di sorveglianza della polizia locale in occasione del mercato settimanale".