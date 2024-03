Più casi al Centro antiviolenza: "C’è maggiore consapevolezza"

Più casi ma anche maggiore consapevolezza che spinge a denunciare. È questo il quadro delle attività del Centro antiviolenza di Foligno, a ridosso della Giornata internazionale della donna. A tracciarlo è l’assessore comunale alle pari opportunità, Paola De Bonis, in relazione anche alla proroga tecnica della gestione del Centro folignate, assegnata per altri due mesi all’associazione Liberamente donna. "A rendere più evidente l’aumento dei casi– spiega l’assessore – c’è il grande lavoro di sensibilizzazione che viene fatto ad ogni livello, che porta a una maggiore consapevolezza da parte delle donne". La gestione del servizio è stata assegnata all’associazione Liberamente donna, che lo gestiva già, dal primo marzo al 30 aprile, nelle more dell’adozione degli atti di programmazione regionale con relativa assegnazione delle risorse per il 2024, per proseguire le attività specialistiche del Cav non residenziale della zona sociale 8. Da qui dunque l’affido per ulteriori due mesi e lo stanziamento di 6.500 euro, che rappresentano il 20 per cento del costo totale della struttura per il tempo stabilito. La convenzione secondo cui ci si muoverà nelle prossime settimane ricalca quella che descrive la gestione attuale. Il Comune si impegna a consentire l’utilizzo gratuito della sede di via dei Molini 20A e al sostegno alle spese per il consumo delle utenze per la struttura. L’associazione, dal canto suo, si impegna ad adibire l’immobile ad uso esclusivo del Centro antiviolenza. La convenzione prevede diverse tipologie di interventi: ascolto, accoglienza, assistenza psicologica, assistenza legale, pratiche di auto muto aiuto, supporto ai minori vittime di violenza, nonché di assicurare il percorso personalizzato di protezione e sostegno. Previste anche l’ apertura di almeno cinque giorni a settimana, accoglienza telefonica con reperibilità h24 e sette giorni su sette, formazione continua con le proprie operatrici, colloqui di accoglienza, consulenza, assistenza psicologica e legale, orientamento al lavoro, mediazione linguistica e culturale, gestione amministrativa, attivazione della rete e del raccordo con le forze dell’ordine. Nei prossimi mesi verrà resa nota la nuova manifestazione d’interesse a cui le realtà con i requisiti previsti potranno partecipare.

Alessandro Orfei