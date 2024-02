Più case per le famiglie. Ecco dodici nuovi alloggi. Affitti a canone sociale

Nel quadro di una politica di edilizia popolare portata avanti in sinergia da Comune e Regione, per far fronte a problemi abitativi che nell’eugubino coinvolgono oltre cento nuclei familiari, si è svolta ieri una importante cerimonia: la consegna del cantiere relativo alla costruzione di dodici nuovi alloggi da parte di Ater Umbria in Via Bernini, località Fontevole, da concedere in affitto a canone sociale.

L’intervento, finanziato grazie ai fondi della Regione nell’ambito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (PNEA), comporta un investimento complessivo di 2.640.000 euro e dovrà essere concluso entro il 17 maggio 2025. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Filippo Mario Stirati, l’assessore regionale Enrico Melasecche, l’assessore comunale Rita Cecchetti ed il presidente AterUmbria Emiliano Napoletti.

"Questo cantiere – ha sottolineato il sindaco Stirati - viene oggi alla luce in seguito a una storia controversa: dal nostro insediamento ci siamo subito adoperati per recuperare i circa 6 milioni di euro che erano stati restituiti alla Regione Umbria a seguito del fallimento del Puc2 dell’ex ospedale nel periodo antecedente alla mia sindacatura". Di conseguenza, ricorda il sindaco, "abbiamo spinto da parte nostra perché le risorse destinate per l’edilizia popolare potessero essere utilizzate nella zona di espansione della città. Questi 12 alloggi – ha concluso Stirati – vanno a unirsi ad altre 14 unità immobiliari, filone finanziario PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), nell’ex scuola di Ponte d’Assi, nel fabbricato colonico Olmo Tondo II in località Cipolleto e nel complesso di Santo Spirito, nella porzione già destinata a edilizia residenziale pubblica da ristrutturare".

Grande soddisfazione anche da parte dell’assessore Rita Cecchetti e dell’assessore regionale Melasecche. Quest’ultimo ha ricordato che quello che si sta consegnando è un cantiere avviato fin dal 2015 a conferma dell’impegno e dell’attenzione da sempre posta della Regione ad una settore come quello dell’edilizia sociale. Il presidente Napoletti ha illustrato brevemente il progetto ispirato a soluzioni di efficientamento energetico. Quell di Fontevole saranno insomma case moderne, accoglienti e in grado di dare una prima risposta all’emergenza.