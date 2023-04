"Più attenzione ai nostri giovani"

FOLIGNO – Festeggiamenti a Sant’Eraclio per il patrono. Da venerdì scorso a giovedì 4 maggio sono diversi gli appuntamenti in programma per ricordare il soldato e martire romano Eraclio, convertitosi al cristianesimo e di cui la frazione folignate porta il nome. A organizzare i festeggiamenti sarà l’Unità pastorale "Sant’Eraclio-Cancellara", che ricorderà anche i Santi Mauro e Giusto.

Per l’occasione, l’Unità pastorale guidata da monsignor Luigi Filippucci (nella foto) rivolgerà un’attenzione particolare ai giovani e al territorio. "Un futuro ‘green’ per Sant’Eraclio e paesi sovrastanti, grazie a una spinta dei giovani, ragazzi e da tutti...in società": questo il titolo riservato alla settimana di festeggiamenti. Dopo gli appuntamenti dei giorni scorsi, l’attenzione è per martedì 2 maggio in piazza del Castello ci sarà l’evento "Presenza-Servizio-Condivisione" che si aprirà con un apericena alle 19.30, per poi proseguire con i festeggiamenti per i 70 anni dell’Avis, che ricorderanno anche uno dei suoi fondatori, l’indimenticato parroco di Sant’Eraclio don Luciano Raponi. Alle 21.15 si chiuderà poi con il "Concerto giovani" all’insegna di bellezza, umanità e pace. Mercoledì 3 maggio festa in piazza dal titolo "Creare legami umani e gioiosi". Alle 17 giochi, sport e laboratori, mentre alle 20 condivisione di culture e degustazione delle eccellenze del territorio. Giovedì 4 maggio si ricorderà invece il martirio di Sant’Eraclio con San Mauro e San Giusto. La festa liturgica rifletterà su "Scelte coraggiose...non opportunismi".