Piste ciclabili, si pedala. In arrivo altri 10 chilometri

Altri dieci chilometri di piste ciclabili che entro il 2026 vedremo nascere dentro Perugia. L’iter per la realizzazione dell’infrastruttura va avanti dato che è stato assegnato l’appalto per i lavori e la progettazione per un importo che supera i 2,6 milioni di euro (2.634.463).

L’amministrazione comunale nel febbraio dell’anno scorso aveva valutato positivamente la presentazione della proposta di ammissione al finanziamento con fondi del Pnrr, stabilendo che il finanziamento sarebbe stato utilizzato prioritariamente per il completamento della rete ciclabile tra l’area industriale di Sant’Andrea delle Fratte e San Sisto (nella quale sono presenti la stazione ferroviaria e il Polo Universitario della Facoltà di Medicina), e successivamente per il potenziamento della ciclabilità di Pian di Massiano (dove si trovano la stazione ferroviaria e la Facoltà di Ingegneria).

Piste importanti per la mobilità alternativa in città e che andranno a integrare i percorsi esistenti. Dopo la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei dieci chilometri complessivi, si è dunque proceduto in rapida successione all’appalto integrato della progettazione definitiva e poi toccherà alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell’intera rete da realizzare, come detto, con fondi del Pnrr. Le imprese che hanno vinto l’appalto per la costruzione delle piste sono: Trovati Srl (Perugia), Spinelli & Mannocchi (Perugia), Cogife srl (Umbertide), e Favini Costruzioni con sede legale a Brescia. I professionisti indicati per lo svolgimento dell’attività di progettazione sono invece la Abacus srl di Paciano, la Archeotech con sede a Perugia,e la Gat Geologia Ambiente e territorio sempre a Perugia.