Pista d’atletica, ancora un “no“. Riqualificazione di nuovo bocciata

"Non appena saranno rese disponibili ulteriori risorse sarà possibile finanziare altri progetti, appositamente in corso di valutazione, già a partire dai primi mesi del prossimo anno". È la frase che chiude la breve nota del dipartimento dello sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa ai risultati del bando “Sport e Periferie“ e che lascia un minimo di speranza al Comune di Spoleto, costretto per la quarta volta consecutiva ad incassare la “bocciatura“ del progetto di riqualificazione della pista di atletica di piazza d’Armi. Sono ben 128 i progetti approvati in tutta Italia per un contributo massimo di 700mila euro ed uno stanziamento di 75milioni. Spoleto non ce l’ha fatta ed ora i tecnici comunali analizzeranno le carte per capire quale è stata la valutazione del progetto presentato dall’ente pubblico e verificare se ci sono ancora speranze.

Dopo l’esperienza del 2022, quando il Comune presentò il progetto nei tempi previsti, ma con netto ritardo rispetto agli altri comuni concorrenti, quest’anno sono state rispettate le tempistiche del bando a sportello. Il progetto rispetto all’anno passato era stato adeguato e rivisto anche nel piano finanziario da circa due milioni di euro. Tutto ciò però non è bastato per rientrare tra i 128 comuni italiani che hanno ottenuto il finanziamento e almeno per il momento la pista di atletica di Spoleto rimane ai limiti della praticabilità. La gomma sulla pista, ma anche sulle pedane dei salti, è ormai totalmente consumata da anni, gli spogliatoi sono fatiscenti e l’impianto non ospita più gare da diverse stagioni.

Il primo a tentare la via di “Sport e periferie“ fu il sindaco Fabrizio Cardarelli, poi dopo la prima bocciatura tentò l’amministrazione De Augustinis, ma l’esito fu ancora negativo come gli ultimi due tentativi dell’amministrazione Sisti che a questo punto potrebbe pensare anche di individuare una strada differente per attivare un intervento di riqualificazione improcrastinabile ormai da troppi anni. Nonostante le pessime condizioni, alla pista di atletica si allenato tre atleti che in estate hanno indossato la maglia azzurra, il campione italiano jr di salto con l’asta Riccardo Befani, la vicecampionessa italiana di lancio del disco Maria Calabresi e la campionessa del mondo Special Olympics dei 100 metri Irene Orazi. In Umbria sono sei i comuni finanziati: Città della Pieve 700mila Euro, Fratta Todina 620mila Euro, Montecastrilli 700mila Euro, Nocera Umbra 595mila Euro, Panicale 422.500 Euro e Piegaro 550mila euro.