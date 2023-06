Pista ciclabile, sit-in e proteste "Ci sono buche e spaccature Si rischiano brutte cadute"

La pista ciclabile Spoleto-Assisi sempre più nell’occhio del ciclone. Ad amplificare la protesta per la situazione di degrado del tracciato, che attraversa una larga parte del territorio dei comuni della Valla Umbra Sud, ci ha pensato il ‘sit in’ di ieri, in prossimità della frazione di Pigge, dove si sono radunati i cicloamatori e tanti appassionati della mobilità lenta, per ribadire a gran voce la precaria situazione della pista ciclabile - lunga circa 45 km - che, se manutenuta a dovere, potrebbe rappresentare una risorsa per i territori attraversati. "Qualcosa di recente è stato fatto, ovvero in un tratto lo sfalcio delle erbacce e il taglio dei rami, intervento che di fatto ha riscoperto la pista dalla fitta vegetazione ma – ha spiegato Mauro Monarca uno degli organizzatori dell’incontro –; ma l’altro importante problema da non ignorare è rappresentato dal fondo del tracciato, che presenta buche e spaccature che potrebbero essere causa di cadute apaci di ’scaraventare’ i ciclisti al di sotto della carreggiata". Tra le criticità segnalate da Monarca la mancata presenza della segnaletica, "problema – aggiunge – soprattutto per i turisti di fuori regione che vogliono percorrere la Valle umbra sud sulla pista ciclabile". Secondo quanto ribadito dai promotori della protesta la responsabilità della manutenzione è a carico della Regione, che ad oggi niente avrebbe fatto per migliorare la situazione e quindi la percorribilità del tracciato, che, invece potrebbe rappresentare un volano per i cicloturisti. "Non so se l’assessore Enrico Melasecche ha mai percorso la ciclabile – si chiede Ruggero Campi, numero uno dell’Aci Regionale, in considerazione del fatto che l’incuria e il degrado in cui versa la posta non è cosa di oggi". Campi parla anche di "sperpero di soldi pubblici", chiedendo che del caso si occupi la Corte dei Conti. Come Aci, Campi ha sottolineato che "un intervento globale a favore della Spoleto-Assisi, oltre a contribuire all’immagine dell’Umbria, potrebbe rappresentare un elemento di sicurezza per chi si sposta sulle due ruote. Se i ciclisti potessero utilizzare la ciclabile – conclude Campi – si potrebbero evitare anche i sempre più frequenti incidenti, anche mortali su strada". All’incontro di ieri presente il capogruppo Pd in Consiglio Regionale Simona Meloni, c’erano anche l’ex sindaco di Trevi e alcuni assessori comunali, mentre agli intervenuti non è passata inosservata la mancata presenza dell’attuale amministrazione che governa il Comune di Trevi.

Carlo Luccioni