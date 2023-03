Piscina comunale ancora chiusa Sale la protesta, petizione lanciata

Una serie ininterrotta di ritardi dovuti a problemi tecnici prima e a intoppi burocratici poi, continua a far slittare ancora, di mese in mese, la riapertura della piscina comunale ed ora i frequentatori dell’impianto decidono di avviare una petizione per cercare di sollecitare una soluzione. A fine anno, la Giunta comunale aveva dato la riapertura dell’impianto di Ciconia come imminente, ma poi erano insorte altre difficoltà a causa delle quali la questione non è stata ancora risolta. Lo stesso assessore allo sport Carlo Moscatelli aveva garantito che tutti gli inconvenienti erano ormai alle spalle. "La piscina è stata chiusa il primo giugno del 2022- dicono i promotori della petizione-da allora si sono succeduti nel corso di questi mesi una serie di proclami con i quali gli amministratori della città annunciavano la prossima riapertura. Come, ad esempio, quello dell’assessore allo sport,di agosto 2022 che riferiva della prossima imminente fruibilità dell’impianto per settembre 2022 e, da ultimo, quello della sindaca, che nella conferenza stampa di fine anno annunciava la riapertura della struttura per la fine di gennaio 2023,essendo stati risolti, a suo dire,tutti i problemi. Sta di fatto che ad oggi la piscina e’ancora chiusa". In questi dieci mesi, gli appassionati di nuoto sono stati costretti ad arrangiarsi come hanno potuto, spostandosi nelle piscine di Amelia, Orte, Terni e Viterbo, ma accanto agli sportivi ci sono anche le numerose persone che hanno necessità della piscina per poter svolgere le attività di riabilitazione.

"Tutto cio’ e’ imbarazzante o almeno dovrebbe suscitare quanto meno imbarazzo per chi ricopre la veste di amministratore, avendo assunto gli oneri che derivano dalla funzione. Sta di fatto che ancora oggi la piscina risulta chiusa sine die, nel silenzio più assoluto" dicono i promotori della protesta.

Cla.Lat.