Piscina comunale, 800 iscritti alla scuola di nuoto

Nel secondo quadrimestre della scuola di nuoto ci sono 800 allievi tra bambini e adulti iscritti per frequentare i corsi in programma da febbraio e maggio. Un dato che bissa quello di settembre, (circa 800 le adesioni al primo quadrimestre di lezioni), il 75% degli iscritti alla scuola di nuoto ha infatti confermato la propria partecipazione ai corsi anche per il secondo quadrimestre, con un 25% di turnover che è abituale ogni anno. In tutto sono circa 650 i bambini tra i 4 e i 14 anni che nuoteranno in piscina e circa 150 gli utenti over 15. Numeri in crescita, anche a seguito della definitiva chiusura degli impianti di nuoto della vicina San Giustino. Tra i motivi di soddisfazione di Comune e Polisport c’è l’esperienza della “Terapia Multisistemica in Acqua“ di cui sono protagonisti circa 15 bambini e ragazzi con autismo della provincia di Arezzo, ai quali la piscina comunale di Città di Castello ha dato una risposta per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della riabilitazione. "I numeri positivi della nostra piscina comunale dimostrano che c’è voglia di sport e di nuoto a Città di Castello, ma testimoniano anche che è stata giusta la scelta di non arretrare di un metro di fronte ai vertiginosi costi energetici", dicono l’assessore allo sport Riccardo Carletti e l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni.