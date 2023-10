Piscina, chiesti interventi. Spazio transennato per "caduta di calcinacci"

Proteste da parte di alcuni frequentatori per la chiusura di uno spazio della piscina di via Monte Cucco. Spazio che fin qui era riservato al riscaldamento degli atleti e utenti, utilizzato anche per ospitare alcuni macchinari e attrezzi per svolgere piccoli esercizi di palestra. La chiusura del suddetto locale ubicato in prossimità della vasca, attualmente transennato e di conseguenza impossibile da autorizzare. In virtù della segnalazione da parte di alcuni frequentatori dell’impianto, la chiusura sarebbe "stata necessaria a causa di possibile caduta di calcinaccio legata all’umidità che in alcuni punti interessa la piscina di Santo Pietro". Situazione che inevitabilmente è motivo di lamentale da parte dei frequentatori dell’impianto i quali causa impossibilità di utilizzare al pieno gli spazi della piscina di via Monte Cucco, sollecitano tempestivi interventi. Se le due sono utilizzate, altrettanto non si può dire dello spazio di cui sopra che risultava utile agli appassionati del nuoto. "In attesa di correre ai ripari con gli interventi necessari per garantire l’uso di quello spazio della piscina, attualmente inutilizzato stiamo lavorando ad un projet financier – spiega Decio Barili, assessore allo sport del Comune di Foligno – per individuare le risorse necessarie per utilizzare al pieno anche nei mesi invernali la piscina esterna. L’idea potrebbe essere quella per realizzare la copertura con un pallone pressostatico. Nel frattempo – continua l’assessore – proveremo ad effettuare un altro intervento necessari per rendere accogliente l’impianto con la realizzazione di alcuni lavori all’interno degli spogliatoi, e un progetto di miglioramento e potenziamento dell’impianto".

L’idea della copertura della piscina esterna, potrebbe valorizzare ulteriormente l’intero impianto della Piscina di Santo Pietro. Nel frattempo e in attesa di novità, l’attuale disagio all’interno della piscina coperta non passa inosservato agli utenti i quali anche se in maniera corretta hanno portato alla ribalta la chiusura dello spazio in questione, augurandosi in un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione comunale.

C.L.