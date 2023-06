Piscina, apertura ancora rinviata C’è un’infiltrazione da risolvere

La maledizione della piscina comunale ha colpito ancora. L’impianto di Ciconia è chiuso da oltre un anno, ma adesso che si era finalmente risolto il problema burocratico relativo alla fornitura di gas per il riscaldamento, ecco che esce fuori un altro inconveniente. Si tratta infatti di una infiltrazione d’acqua che farà ritardare ancora la riapertura per l’esasperazione degli utenti, centinaia dei quali avevano promosso una petizione consegnata al Comune con la richiesta pressante di chiudere questa interminabile vicenda. L’assessore allo sport Carlo Moscatelli spiega: "Si sono verificati dei danni minimali, una piccola infiltrazione, che ha fatto slittare la stipula del contratto assicurativo da parte del gestore". L’apertura dovrebbe dunque essere imminente, ma nessuno fornisce una data. L’impianto ha oltre quarant’anni e sono anche in programma interventi di ristrutturazione molto costosi. Lo sforzo che si sta facendo è finalizzato ad aprire entro l’estate anche perché la prolungata chiusura sta creando disagi a molte persone che hanno bisogno della piscina per compiere attività riabilitative oltre che quelle legate all’agonismo e allo svago. In questi mesi si è infatti assistito a un pendolarismo sportivo verso altri impianti che ha creato disagi e nervosismo. Tutta l’impiantistica sportiva è datata e piuttosto fatiscente, compreso lo stadio Muzi per il quale Moscatelli spiega che si sta ancora ragionando sull’ipotesi dell’affidamento in gestione a qualche società sportiva, Orvietana compresa. "Abbiamo una convenzione in atto in scadenza nel 2024. Nel frattempo stiamo preparando un bando per la gestione che deve essere preceduto da alcuni interventi di riqualificazione. Stiamo valutando se affidare la gestione dell’impianto o dividere i campi da calcio dai campi da tennis" dice.

Cla.Lat.