"’Piove’ nei sottopassi della stazione ferroviaria" Doriana Musacchi (FI): "Riqualificazione necessaria"

TERNI "La stazione ferroviaria è nel degrado", lo denuncia la consigliera comunale Doriana Musacchi (FI). "Oltre alle opere previste per il fabbricato viaggiatori, la collaborazione tra il Comune e le Ferrovie ha l’obiettivo di includere futuri, altri interventi nelle zone poste ad est del complesso, in un’ottica di recupero di questi spazi e di dotazione di nuovi servizi per l’ente comunale. Già si parla di un’area dedicata al digital Pass e di una biblioteca , io aggiungerei un ufficio turistico e negozi dove poter acquistare prodotti di eccellenza del nostro territorio. – sottolinea Musacchi –. Le prospettive dunque sono allettanti, ma stridono con la situazione attuale : piove nei sottopassi , la sala di attesa attualmente è inesistente, il bar è fatiscente e anche le aree limitrofe alla stazione non se la passano meglio ( vedasi il parco adiacente di via Tito nobili )". "Il mio impegno per la riqualificazione della stazione non si è mai interrotto, i cittadini meritano risposte sui modi e soprattutto sui tempi di questi lavori - continua – . La stazione ferroviaria di Terni è un’infrastruttura di primaria importanza in Umbria e in tutta l’Italia centrale ed è un edificio storico di grande valore architettonico e culturale. È quindi un biglietto da visita di tutta la città, che merita massima attenzione. Seppur nei miei limiti e nelle mie competenze, sarò sempre pronta a fare la mia parte".