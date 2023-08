Piogge senza danni a Perugia: torna l'estate!

Un altro paio di giorni pertrubati e poi arriverà l’estate settembrina, senza eccessi. Ieri e lunedì, oltre al crollo delle temperature, molte piogge ma per fortuna con pochissimi danni. Gli accumuli, rileva Umbria Meteo, non sono uniformi essendo strutture nuvolose di tipo convettivo, estivo: in alcuni casi sono già caduti 40 millimetri di pioggia, in altre aree neanche 2 o 3. Ccomunque sia ci sono altre 24 ore di vivace instabilità per recuperare anche nelle zone finora meno interessate dalle precipitazioni. Ieri precipitazioni più frequenti sull’Umbria centro meridionale e sui settori settentrionali, altotiberini, temporale sull’estremo sud della regione. In serata c’è stato un miglioramento ma oggi, continua Umbria Meteo, nuovo aumento dell’instabilità dalla tarda mattinata con ancora miglioramento in serata. Temperature calate decisamente ed in maniera omogenea, ieri nella maggior parte dei centri cittadini e anche oggi non saliranno sopra i 25 gradi. Domani infine isolate, residue precipitazioni, fine settimana soleggiato estivo, con temperature in aumento fin su valori poco superiori alla norma.