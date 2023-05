Pino si abbatte sulle auto in sosta

Un pino di grandi dimensioni si è abbattuto ieri mattina su tre auto in sosta (nella foto), per fortuna senza alcuno a bordo, lungo la residenziale via Michelangelo Buonarroti, a due passi dalla scuola elementare e a ridosso del centro. Miracolosamente non si sono registrate persone coinvolte anche se la zona è densamente abitata e frequentata. Sul posto per ripristinare le condizioni di sicurezza sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, gli agenti della polizia locale e i tecnici dell’Asm. Sono state effettuate verifiche tecniche per verificare se fosse rimasta danneggiata anche la linea elettrica presente al di sotto del marciapiede. Via Buonarroti è stata temporaneamente chiusa per consentire gli interventi di ripristino, particolarmente impegnativi quelli di rimozione dell’albero. . Sotto il peso dell’imponente tronco le radici del grosso pino hanno letteralmente "aperto" lo strato di cemento del marciapeide che le ricopriva, piombando sulle auto sottostanti che erano parcheggiate. Lungo la via insistono, infatti, diversi parcheggi "bianchi", gratuiti quindi, tra i pochissimi a disposizione in un’area, quella più ampia del centro cittadino, dove a prevalere sono decisamente i posti blu, a pagamento. A provocare la caduta dell’albero sarebbero state le intense piogge di questi giorni. Sarebbe ora auspicabile che tutti gli altri pini che si affacciano su via Buonarroti siano controllati.