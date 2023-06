Salvare i pini di Bastia Umbra, Progetto Bastia propone incontro pubblico

Perugia, 20 giugno 2023 – "Salvare i pini e garantire sicurezza di persone e cose": è la proposta che avanza Progetto Bastia dopo la presentazione dei progetti esecutivi della riqualificazione di via Roma e delle vie ad essa trasversali, Giontella, San Francesco, Marsala e Manzoni, che prevede l’abbattimento di 24 esemplari. Annunciato un incontro pubblico sul tema della salvaguardia del patrimonio arboreo nell’area interessata dalle opere, con il coinvolgimento di professionisti ed esperti di buone pratiche. Secondo Progetto Bastia accanto al diritto alla sicurezza ed incolumità personale e alla funzionalità delle opere pubbliche e private, deve coesistere il diritto al paesaggio e alla qualità ambientale che non può essere decretata da un arbitrario giudizio soggettivo anche se espresso da rappresentanti istituzionali. "Su questo duplice e fermo principio – conclude l’associazione – si possono elencare molti esempi di riqualificazione urbana in Italia e nel mondo".