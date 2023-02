Rigenerazione urbana lungo l’asta del Tevere a Ponte Felcino: tra i progetti inclusi nel maxi intervento, a Ponte Felcino sono previsti la manutenzione straordinaria del Bosco didattico (520mila euro) e della Pineta (390mila euro) e il recupero e la riqualificazione della Torre della Catasta e del percorso Villa Pitignano-Ponte Felcino (4.180.000 euro). Lo ha annunciato l’assessore Otello Numerini durente uno degli incontri con la cittadinanza. La zona, infine, sarà toccata dagli interventi straordinari di potenziamento dei servizi dei campi da calcio per cui il Comune conta su un finanziamento complessivo di 530mila euro. "Le azioni – ha spiegato l’assessore Clara Pastorelli – in tal caso riguarderanno il miglioramento dei campi da calcio presenti a Ponte Pattoli, Ponte Felcino, Pretola, Ponte San Giovanni, Collestrada e San Martino in Campo, attraverso il rinnovo e il potenziamento delle strutture di servizio, come spogliatoi e magazzini, dell’impiantistica e la rigenerazione di manti da gioco non più idonei.

"La portata dei singoli progetti – ha detto il sindaco Andrea Romizi a conclusione dell’incontro - può essere compresa se riportata alla cornice più ampia della riqualificazione dell’intera area lungo il fiume Tevere. Un obiettivo ambizioso, a cui l’amministrazione tiene molto, favorito anche da altri progetti già finanziati, come i due Programmi per la qualità dell’abitare per Ponte San Giovanni che hanno innescato un processo virtuoso di investimenti anche da parte di privati. Si tratta di operazioni che possono cambiare in profondità i nostri territori e migliorare la qualità della vita dei loro abitanti, per questo auspichiamo che siano sorretti anche dal necessario protagonismo dei cittadini".